В Благовещенске подростки стали реже болеть сифилисом и гонореей

В Амурском областном кожно-венерологическом диспансере озвучили статистику по заболеваемости благовещенцев инфекциями, передаваемыми половым путем. По некоторым показателям произошло снижение, причем значительное.

По итогам 2018 года показатель заболеваемости сифилисом среди благовещенцев снизился в 2,1 раза, что на уровне показателя ДФО, но еще превышает уровень РФ. Больше всего заболевших отмечено в возрастной группе 30–39 лет – 39,1 %, 18–29 лет – 36,2 %. Чаще всего болеют мужчины – почти 70 %. Среди детей случаев заболевания не зарегистрировано, а вот среди подростков зарегистрировано снижение заболеваемости в 1,7 раза. Активно выявлено 70 % заболевших.

Показатель заболеваемости гонореей по итогам 2019 года снизился почти в 2 раза, в том числе: среди взрослых – в 1,8 раза, среди подростков – в 19 раз. Среди детей случаев заболевания гонореей не зарегистрировано, Чаще заболевание регистрируется у мужчин (71,6 %), в возрастной группе 18-29 лет – 69,8 %. Активно выявлено 32,4 %.

Показатель заболеваемости хламидиозом ниже уровня 2018 года на 10,3 %, выявлено активно – 49,4 %.

Устойчивую тенденцию снижения заболеваемости связывают с результатом проводимой масштабной информационной и санитарно-просветительной работы с населением, повышением уровня санитарной грамотности жителей областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.

При этом отмечается увеличение числа случаев заразных кожных заболеваний, преимущественно за счет грибковых поражений стоп (микозы), что соответствует общемировой тенденции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отдел опеки и охраны здоровья напоминает, что дерматовенерологическая помощь населению города Благовещенска и жителям Амурской области оказывается на базе областного дерматовенерологического диспансера (улица Новая, 41). Режим работы: с 8:00 до 19:00, в субботу прием ведет дежурный врач с 8:00 до 16:00. Контактные телефоны: регистратура – 53-81-28; заместитель главного врача по лечебной работе – 53-80-98; заведующая поликлиникой диспансера – 52-51-81; заведующая подростковым Центром – 53-84-93.

Для жителей города Благовещенска организован прием врача дерматолога. Городская поликлиника № 4, улица Амурская, 213. Телефон регистратуры: 33-15-51, 33-39-54, режим работы: ежедневно, по графику. Предварительная запись по телефону 49-00-55. Поликлиника профилактических осмотров, улица Ленина, 60. Телефон регистратуры: 49-04-42, режим работы: ежедневно с 8:00 до 14:00. Детская поликлиника № 3, улица Ленина, 54. Телефон регистратуры 77-29-59, режим работы: понедельник, среда – с 13:00 до 15:00, четверг – с 09:00 до 11:00.