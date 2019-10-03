Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 1

В мэрии Благовещенска рассказали, почему не расселили рассыпающееся общежитие

В мэрии Благовещенска рассказали, почему не расселили рассыпающееся общежитие
Фото: Амур.инфо

В пресс-службе администрации Благовещенска рассказали, почему на время капитального ремонта не отселили жильцов общежития, где осыпается кирпичная кладка. Как сообщало Амур.инфо, в доме № 81/1 по улице Театральной подрядчик должен был разобрать участок несущей стены здания. Без отселения ремонт угрожал бы жизни людей.

Однако работы, которые начались еще в феврале, приостановили. Выяснилось, что Фонду капремонта пришлось расторгнуть договор с подрядчиком из-за нарушений. Теперь благовещенцы боятся, что общежитие разрушится, а из-за недоделанного ремонта зимой они замерзнут.

В мэрии Благовещенска пояснили, что работы по отселению жильцов проводились, но ни один из них не изъявил желания переселяться.

«В общежитии 35 комнат, которые нуждаются в расселении в связи с работами в рамках капремонта. Из них 9 – муниципальные. Остальные находятся в собственности, и расселиться их жильцы должны самостоятельно. Если они обратятся в муниципалитет, их обращения будут рассматривать. Проживающих в муниципальном жилье обязана расселить администрация. 8 июля 2019 года нанимателям муниципальных комнат были вручены уведомления под подпись о том, что для расселения им необходимо обратиться в благовещенский жилцентр. Потому что переселение носит заявительный характер. В муниципальном фонде были найдены помещения для жильцов этих 9 комнат. Ни один из нанимателей в центр не обратился. Поэтому переселение не было осуществлено», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отмечают, что из-за недобросовестного подрядчика сроки капремонта затянулись, договор с компанией был расторгнут, работы по ремонту стен здания не были выполнены. Существовала ли необходимость в отселении жильцов при этих обстоятельствах, неизвестно.

К работам по ремонту кирпичной кладки, которые необходимо выполнять только при плюсовой температуре, новый подрядчик приступит не ранее мая 2020 года. В связи с этим в следующем году, уточняют в мэрии, будет проведена повторная работа по отселению людей.

В мэрии добавили, что на сегодняшний день здание подключено к теплу. Как ранее писало Амур.инфо, сейчас на выполнение работ по ремонту фасада дома заключается договор с новым подрядчиком, который до конца этого года восстановит приямки и входы в подвал, чтобы люди не замерзли зимой.

Просмотров всего: 494

#мэрия

распечатать


Власть 21

Благовещенском управляет уникальный женский дуэт: эксперты о Валентине Калите и новом председателе гордумы
Общество

В Благовещенске перекроют улицы Островского и Октябрьскую
Власть 5

Мэр Зеи Сергей Гибадуллин рассказал, почему город не привлекает инвесторов
Власть 8

Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала, легко ли женщинам в политике
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    43 минуты назад

    Когда фонд расторг договор? Можно было и в этом году сделать кап.ремонт. У фонда денег более чем достаточно.

    Или еще не организовали фирму однодневку для отмывания деньжат?!

    В общем добавили работы прокуратуре и СК.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь