В мэрии Благовещенска рассказали, почему не расселили рассыпающееся общежитие

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Однако работы, которые начались еще в феврале, приостановили. Выяснилось, что Фонду капремонта пришлось расторгнуть договор с подрядчиком из-за нарушений. Теперь благовещенцы боятся, что общежитие разрушится, а из-за недоделанного ремонта зимой они замерзнут.

В мэрии Благовещенска пояснили, что работы по отселению жильцов проводились, но ни один из них не изъявил желания переселяться.

«В общежитии 35 комнат, которые нуждаются в расселении в связи с работами в рамках капремонта. Из них 9 – муниципальные. Остальные находятся в собственности, и расселиться их жильцы должны самостоятельно. Если они обратятся в муниципалитет, их обращения будут рассматривать. Проживающих в муниципальном жилье обязана расселить администрация. 8 июля 2019 года нанимателям муниципальных комнат были вручены уведомления под подпись о том, что для расселения им необходимо обратиться в благовещенский жилцентр. Потому что переселение носит заявительный характер. В муниципальном фонде были найдены помещения для жильцов этих 9 комнат. Ни один из нанимателей в центр не обратился. Поэтому переселение не было осуществлено», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отмечают, что из-за недобросовестного подрядчика сроки капремонта затянулись, договор с компанией был расторгнут, работы по ремонту стен здания не были выполнены. Существовала ли необходимость в отселении жильцов при этих обстоятельствах, неизвестно.

К работам по ремонту кирпичной кладки, которые необходимо выполнять только при плюсовой температуре, новый подрядчик приступит не ранее мая 2020 года. В связи с этим в следующем году, уточняют в мэрии, будет проведена повторная работа по отселению людей.

В мэрии добавили, что на сегодняшний день здание подключено к теплу. Как ранее писало Амур.инфо, сейчас на выполнение работ по ремонту фасада дома заключается договор с новым подрядчиком, который до конца этого года восстановит приямки и входы в подвал, чтобы люди не замерзли зимой.