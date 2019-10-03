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сегодня, 15:41 1

Новый министр культуры: о планах на работу и о себе

Новый министр культуры: о планах на работу и о себе

Надежда Доргунова, 1 октября 2019 года назначенная на должность министра культуры и национальной политики Амурской области, стала гостем программы «Простые вопросы». Какие планы на будущее строит новый министр, какие события в культурной жизни ждут амурчан – речь об этом идет в программе.

По словам Надежды Анатольевны, основные масштабные мероприятия – Российско-китайская ярмарка культуры и искусства, фестиваль «Амурская осень» – будут продолжены. Также в области продолжается реализация национального проекта «Культура».

31 октября в Благовещенске на улице Комсомольской, 3 откроется библиотека, модернизированная в рамках нацпроекта. «Приглашаем вас, приходите, посмотрите, какие сейчас новые библиотечные пространства мы будем создавать», – приглашает амурчан Надежда Доргунова.

Еще одно направление нацпроекта, которое реализуется в Приамурье, – приобретение автоклубов. Первый такой автоклуб презентуют в субботу в Пояркове, на мероприятии посвященном Дню пожилого человека. Артисты выступят на новой мобильной сцене.

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#культура #областная власть #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    24 минуты назад

    Амурская осень давно превратилась в отмывание денег. У нормального министра культуры был бы какраз запрет на эту дрянь, именуемую «Осенью»

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