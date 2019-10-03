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сегодня, 15:49 3

Депутат Госдумы предложил ввести новую льготную категорию граждан

Депутат Госдумы предложил ввести новую льготную категорию граждан
Фото: educationmanagers.ru

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения (есть в редакции издания) депутат направил в адрес министра труда Максима Топилина, сообщает RT.

По мнению депутата, перестройка – реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов – стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25-45 лет, подчеркивает законодатель.

В обращении также сказано, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат.

В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.

«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в обращении.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Ну такими темпами и "жертв ЕГЭ" через десятилетие признают.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    41 минута назад

    Еще можно - жертвы законов, принятых депутатами ГД, в годах ХХХХ-ХХХ

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    35 минут назад

    Они там что с курения на жевание перешли??

    Что употребляют данные г-да делающие такие заявления???

    Уж точно от ежедневного поедания макорон и кифира такой бред в голову здравомыслящему не придет.

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