Пенсионный фонд перечислил амурским семьям 30 миллионов рублей маткапитала

В Амурской области оплачены заявления 191 владельца материнского сертификата. Сейчас выплата производится быстрее, поскольку решения по распоряжению средствами капитала принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств.

В общей сложности было перечислено больше 30 миллионов рублей. 26 семей решили направить средства на оплату ипотечных кредитов. Общая сумма выплат при этом составила 11,3 миллиона рублей. Были оплачены и заявления 33 амурских семей, решивших направить средства маткапитала на приобретение и строительство жилья. Общая сумма этих выплат составила 12 миллионов. Также ПФР оплатил заявления 132 семей, направивших средства капитала на образование детей и детсады. Общая сумма выплат составила 6,8 миллиона. Из них 2,8 миллиона пойдут на оплату содержания в детсадах 69 амурских дошкольников.

По закону, оплата сделок материнским капиталом производится не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления. Причем только месяц из этого срока дается территориальным органам ПФР на запросы в различные инстанции, а также принятие решения об удовлетворении или отказе по заявлению владельца сертификата. В Амурской области этот месячный срок ожидания решили сократить. Теперь решения по распоряжению средствами капитала принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств. И в течение 10 дней после этого Пенсионный фонд производит оплату.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, сообщает пресс-служба ПФР по Амурской области.