Лера Кудрявцева «победила» Первый канал

Лере Кудрявцевой с проектом «Секрет на миллион» удалось обойти самые рейтинговые передачи сентябрьского телевидения. Телеведущая похвасталась результатами работы в личном Инстаграме.

Телепроект Кудрявцевой в сентябре смотрело больше людей, чем знаковые проекты первой кнопки – сериал «Знахарь» и долгоживущую программу «Пусть говорят».

«Как-то так», – подписала пост со статистикой Кудрявцева в Инстаграме. Поздравили телеведущую с успехом многие звезды: Сергей Лазарев, Денис Клявер, Игорь Крутой, Шура, Арман Давлетяров, Маша Малиновская и другие.

Правда, не все смогли порадоваться за Кудрявцеву. Оставил свой колкий комментарий ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.

«Лера, поздравляю! И тому, кто рисовал сравнительные столбики, конечно, с разницей в одну сотую и потом ещё в 0,16 так, будто там разрыв больше чем вдвое – отдельный респект», – высказался ведущий, подчеркнув, что диаграмма не соответствует действительности, так как разница невелика.

Телеведущей не удалось взять ни одной ТЭФИ. Кудрявцева была номинирована в двух номинациях: лучшая ведущая и лучшее шоу. Однако обе статуэтки ушли телеведущей Насте Ивлеевой за Agent Show.

В конце сентября в эфир НТВ вышел выпуск «Секрет на миллион» с Сергеем Лазаревым. Выпуск побил рекорды программы по просмотрам за сутки, а главное, в программе вскрылся секрет Лазарева. В эфире зрители узнали, что Лазарев на протяжении года тайно воспитывал дочь Анну.