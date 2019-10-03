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3октября
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сегодня, 15:30 0

9 золотых медалей привезли амурские рукопашники из Биробиджана

9 золотых медалей привезли амурские рукопашники из Биробиджана

В Биробиджане Еврейской автономной области прошел открытый турнир по рукопашному бою. Амурскую область на соревнованиях представляла команда из 33 человек. Амурчане завоевали 28 медалей.

В активе представителей Приамурья 9 золотых наград, 10 серебряных и 9 бронзовых. Некоторые из спортсменов принесли в копилку региона по две медали.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, победителями и призерами стали: Егор Волков (золото), Леонид Дробот (бронза), Александр Тимошенко (серебро, бронза), Арина Тучик (серебро), Олег Величко (бронза), Никита Молоко (серебро, бронза), Ярослав Адарчук (два золота), Данила Чигрин (серебро), Вадим Иванищев (бронза), Денис Федорищев (бронза), Вадим Глоба (золото), Денис Соколов (бронза), Анастасия Линник (серебро), Павел Кальней (два золота), Серафима Усольцева (серебро), Станислав Ершов (золото, серебро), Кирилл Андреев (золото), Дмитрий Газьмиянов (золото), Тимофей Кучик (серебро), Алексей Белышев (бронза), Эдуард Волков (серебро), Никита Коробков (бронза), Яков Титов (серебро).

Кроме того, Павел Кальней был награжден призами за лучшую технику. Боец выступал сразу в двух категориях, взяв золото в обеих.

В общекомандном зачете сборная команда Амурской области заняла третье место.

Фото пресс-службы министерства по физической культуре и спорту Амурской области

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