Амурчане снова будут писать Всероссийский экономический диктант

Приамурье присоединится к общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Она пройдет 9 октября во всех субъектах РФ. Тема диктанта этого года – «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Принять участие в акции и проверить свои знания смогут учащиеся 9-11 классов, студенты, преподаватели, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели. Площадки для проведения акции будут открыты в ряде школ муниципальных образований, вузах, Амурском областном институте развития образования, сообщает минобрнауки области. Более детально ознакомиться с этой информацией можно по ссылке https://diktant.org/geo/.

Организатором диктанта выступает Вольное экономическое общество России при участии Международного союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Цель диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Впервые Вольное экономическое общество России провело общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» в 2017 году. В прошлом году в акции приняли участие более 98 тысяч человек на 1 294 площадках в 83 регионах Российской Федерации, а также на площадках трёх иностранных государств.

В Амурской области этот диктант впервые писали в 2018 году в Благовещенске и Белогорске.