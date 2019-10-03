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сегодня, 15:07 2

В Райчихинске мужчина жестоко расправился с другом детства из-за женщины

В Райчихинске мужчина жестоко расправился с другом детства из-за женщины
Фото: pixabay.com

В Райчихинске осудили 34-летнего местного жителя за убийство знакомого. Преступление произошло летом текущего года.

В середине июня мужчина и сожительницей пришел в гости к знакомому 1983 года рождения. Они выпивали, и хозяин квартиры грубо высказался в адрес спутницы приятеля, что не понравилось гостю.

Женщина после нелестного высказывания ушла, а ее сожитель начал избивать знакомого. Он нанес ему не менее 44 ударов кулаками по голове, туловищу, рукам. После чего, прихватив нож на кухне, догнал убегающего и нанес ему несколько ударов ножом в шею. Тот попытался скрыться в зале, но нападавший сбил его с ног и нанес еще не менее 10 ударов ножом в туловище, шею и руки. Один удар в область сердца оказался смертельным.

Поняв, что мужчина мертв, убийца забрал нож, закрыл квартиру на ключ и ушел. Ключ и нож он выбросил по дороге. Впоследствии он сожалел о случившемся, поскольку с убитым был знаком с детства, знал хорошо его родителей, сообщает прокуратура Амурской области.

Подсудимый вину свою признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, чем смягчил свою вину.

При назначении наказания были учтены отягчающие вину обстоятельства – опасный рецидив и совершение преступления в состоянии опьянения. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на один год.

Поскольку подсудимый уже отбывает срок по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», по совокупности приговоров суд назначил ему окончательно 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием в колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад



    окончательно 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием в колонии строгого режима.



    Это сколько реально сидеть ему придется? И что так сильно "смягчило" данное решение?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Алкоголь - ЗЛО(!!!), даже знакомых делает врагами...

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