В Амурской области военные готовят технику к зиме

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, вооружение и военную технику готовят к зимнему режиму эксплуатации. К этому моменту более 1 тысячи единиц боевых машин и военной техники уже прошло сезонное обслуживание.

Для перевода техники на режим зимней эксплуатации развернуто около 300 постов обслуживания, при этом более 40 из них организовано ремонтными подразделениями воинских частей.

Специалисты заменят в системах охлаждения двигателей воду на антифриз, проведут смазку основных узлов и механизмов, диагностику предпусковых подогревателей, выполнят ряд других работ на технике для возможности ее успешной эксплуатации в условиях низких температур.

Для обслуживания техники используются высококачественные материалы. Работы выполняются военнослужащими, большая часть из которых проходит военную службу по контракту.

Завершить сезонное обслуживание всей техники планируется к началу зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru