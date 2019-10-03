Михаил Галустян рассказал, почему променял ТНТ на СТС

Экс-участник комедийного шоу на ТНТ Comedy club Михаил Галустян рассказал поклонникам, что решил уйти на телеканал СТС. Об этом стало известно 2 октября.

По словам актера, на новом месте работы его ждет множество новых проектов, шоу и сериалов.

«Уверен, вместе мы сделаем мир лучше и добрее», – закончил свой пост Галустян.

Он также отметил, что с коллегами с ТНТ сохранил дружеские отношения. Пока что известно, что Галустян вместе с Сергеем Светлаковым станет вести комедийное шоу на СТС «Русские не смеются», сообщает RG.ru.

Ранее с ТНТ на СТС ушел комик Сергей Светлаков. Он не распространялся о причинах ухода, но из интервью Ксении Собчак стало понятно, что актеру не было места на ТНТ и ему стали меньше платить.

Новая программа, в которой будут задействованы Галустян и Светлаков, выйдет в ноябре этого года. Уточнено, что в студии «Русские не смеются» артистам-любителям нужно будет рассмешить зрителей. При этом зрителям нужно будет не смеяться на смешные шутки. Финалисты шоу будут бороться за 1 миллион рублей.