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сегодня, 14:09 0

Михаил Галустян рассказал, почему променял ТНТ на СТС

Михаил Галустян рассказал, почему променял ТНТ на СТС
Фото: instagram.com/m_galustyan/?hl=ru

Экс-участник комедийного шоу на ТНТ Comedy club Михаил Галустян рассказал поклонникам, что решил уйти на телеканал СТС. Об этом стало известно 2 октября.

По словам актера, на новом месте работы его ждет множество новых проектов, шоу и сериалов.

«Уверен, вместе мы сделаем мир лучше и добрее», – закончил свой пост Галустян.

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Вчера мой мобильник сел за 30 минут. Все хотели получить комментарий по поводу моего перехода на канал @tv_ctc Оставлю комментарий здесь. «Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который любит и смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много самых разных проектов, от шоу и сериалов, до кино. Хочу поблагодарить медиахолдинг «НМГ», в лице моего давнего друга-Вячеслава Муругова @vmurugov за оказанное доверие. Уверен, вместе мы сделаем мир лучше и добрее 😇😇😇.» P.S. С коллегами из ТНТ у меня сохранились теплые и дружеские отношения.

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)

Он также отметил, что с коллегами с ТНТ сохранил дружеские отношения. Пока что известно, что Галустян вместе с Сергеем Светлаковым станет вести комедийное шоу на СТС «Русские не смеются», сообщает RG.ru.

Ранее с ТНТ на СТС ушел комик Сергей Светлаков. Он не распространялся о причинах ухода, но из интервью Ксении Собчак стало понятно, что актеру не было места на ТНТ и ему стали меньше платить.

Новая программа, в которой будут задействованы Галустян и Светлаков, выйдет в ноябре этого года. Уточнено, что в студии «Русские не смеются» артистам-любителям нужно будет рассмешить зрителей. При этом зрителям нужно будет не смеяться на смешные шутки. Финалисты шоу будут бороться за 1 миллион рублей.

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#ТВ #шоу-бизнес #юмор

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