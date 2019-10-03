В Благовещенске отремонтировали учреждение с полувековой историей

В художественной школе Благовещенска сделали ремонт. В течение летнего периода в учреждении дополнительного образования провели комплексные работы в обоих корпусах.

По словам зам директора учреждения Константина Вальде, за счет средств городского бюджета обновили фасады на сумму порядка полумиллиона рублей. Во время ремонта расширяют дверные проемы центральных и запасных выходов, ремонтируют санузлы. В корпусе на Чайковского работы уже завершили, на Игнатьевском шоссе должны к концу октября. В общей сложности, на эти цели было направлено более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

«В первую очередь большое внимание в этом году было уделено безопасности нахождения детей в образовательном учреждении. Для нас главное создать комфортные условия, в которые учатся дети, чтобы воспитанники художественной школы могли посвятить себя творчеству», – подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита.

Ученики и педагоги тоже активно участвуют в преображении школы. Как рассказала заместитель директора учреждения Елена Демченко, уже в 2020 году отремонтированная стена со стороны двора корпуса по Игнатьевскому шоссе обретет новый вид. Юные художники под руководством своих преподавателей готовят проект по оформлению этой стены. Лучший разработанный эскиз будет воплощён весной следующего года.

В планах городских властей также расширение площадей для занятий художественным творчеством, обучению по предпрофессиональной подготовке, поскольку это направление дополнительного образования особенно востребовано среди юных благовещенцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Художественной школе города Благовещенска 50 лет. Это единственное в городе учреждение дополнительного образования детей, дающее общее художественное образование и воспитание в сфере изобразительного искусства.

Художественная школа является одним из лучших учреждений дополнительного образования детей в Амурской области и является обладателем золотой медали и лауреатом конкурса «100 лучших школ России 2017» и включена в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Ежегодно проводится 50-60 выставок в стенах школы. Воспитанники школы неоднократные призеры городских, областных, всероссийских и международных конкурсов детского и юношеского творчества. С начала 2019 года 572 учащихся школы стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов.

В учреждении обучается порядка 650 воспитанников. Педагогический коллектив школы – 22 человека, из них 8 – выпускники этой школы.