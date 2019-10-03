В Райчихинске установят памятную доску убитому пауэрлифтеру Андрею Драчёву

Фото: Хабаровская краевая федерация пауэрлифтинга

На школе № 1 города Райчихинска будет установлена памятная доска чемпиону мира по пауэрлифтингу Андрею Драчёву. Ее открытие намечено на 7 октября. Принять участие приглашают всех желающих.

После этого в городском краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки спортивных наград «Человек мира», посвященной памяти Андрея Драчёва, сообщает «Маршрутка». Андрей был убит в Хабаровске в 2017 году Анаром Аллахверановым – между мужчинами случился конфликт, обернувшийся трагедией. Драчёв родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работал в спортивной школе этого города тренером-преподавателем по пауэрлифтингу.

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#память #Райчихинск #спорт

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Александр Авдеев