В Райчихинске установят памятную доску убитому пауэрлифтеру Андрею Драчёву
На школе № 1 города Райчихинска будет установлена памятная доска чемпиону мира по пауэрлифтингу Андрею Драчёву. Ее открытие намечено на 7 октября. Принять участие приглашают всех желающих.
После этого в городском краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки спортивных наград «Человек мира», посвященной памяти Андрея Драчёва, сообщает «Маршрутка».
Андрей был убит в Хабаровске в 2017 году Анаром Аллахверановым – между мужчинами случился конфликт, обернувшийся трагедией.
Драчёв родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работал в спортивной школе этого города тренером-преподавателем по пауэрлифтингу.
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