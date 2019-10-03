Пауэрлифтер из Благовещенска установил мировой рекорд на чемпионате в США

Житель Благовещенска Костас Телидис взял два золота и установил мировой рекорд на международном чемпионате. Соревнования Olympia Pro Powerlifting по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге проходили с 13 по 14 сентября в США.

Лас-Вегас принял более 150 пауэрлифтеров из разных уголков мира. Незадолго до этих соревнований спортсмены прошли предварительный отбор.

«В России отбор проходил на двух соревнованиях: в апреле на чемпионате Европы в Москве, затем в июне еще на одних состязаниях. В итоге мне удалось попасть на чемпионат в Америке. Выступал я в категории до 82,5 килограмма в двух номинациях. В первый день – в жиме лежа. Там занял первое место, отжал 262,5 килограмма. Во второй день выступал в пауэрлифтинге – в троеборье. В сумме поднял 845 килограммов и тоже занял первое место. В рамках троеборья я установил рекорд мира по жиму лежа – 260 килограммов», – рассказал Костас Телидис.

Благовещенец впервые выступил на соревнованиях за границей. «Масштаб, конечно, впечатляет. Побывать на соревнованиях такого уровня – уже достижение, не говоря о призовых местах. Получилось, выступил хорошо. Большая благодарность за финансовую помощь в поездке Олегу Имамееву, Дмитрию Грицаенко, Борису Долматову, Татьяне Семенченко, Николаю Мартынюку, а также родным и близким. На состязания за рубеж мало кто из России выезжает по финансовым причинам. Спортсмены в основном с Запада. Из России там было только 5 человек», – поделился благовещенец.

Кроме пауэрлифтеров, из России на соревнованиях выступили спортсмены из Чехии, Германии, Америки, Греции, Венгрии, Франции, Великобритании, Египта, Ирландии, Гуама и Нидерландов.

В ближайшее время амурского пауэрлифтера ждет Кубок мира по пауэрлифтингу. Он пройдет в эти выходные в Grand Arena Ostrova. «В декабре в Москве пройдет чемпионат мира. Если будут финансы, то отправлюсь и туда», – поделился планами спортсмен.

Как сообщало Амур.инфо, в июле 2018 года на соревнования по пауэрлифтингу «Кубок Азии WPC\AWPC» в областной столице Костасу покорились сразу несколько мировых рекордов. Тогда спортсмен выступал от города Свирск Иркутской области. Сейчас пауэрлифтер живет в Благовещенске.

На тех состязаниях Костас поставил рекорды в классическом пауэрлифтинге: присед 270 килограммов, жим лежа 162,5 килограмма, сумма 672,5 килограмма; пауэрлифтинг в однослойной экипировке: присед 300 килограммов, жим лежа 255 килограммов, становая тяга 275 килограммов, сумма 830 килограммов; жим лежа в многослойной экипировке: 262,5 килограмма; становая тяга в многослойной экипировке: 270 килограммов.