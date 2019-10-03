Жителям Приамурья власти рекомендуют держать не свиней, а коров

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В Амурской области жителям сел, которые содержали свинопоголовье, советуют заняться разведением крупного рогатого скота. Это одна из мер, которую разрабатывают в областном минсельхозе для решения проблемы со вспышками африканской чумы свиней. Также в каждом районе должны обустроить цивилизованную бойню.

О грядущих новшествах, связанных с пришедшей в Приамурье чумой свиней, в эфире программы «Простые вопросы» рассказал министр сельского хозяйства Олег Турков. Он сообщил, что новый очаг заболевания выявлен в Благовещенском районе, из-за чего пришлось уничтожить довольно крупное хозяйство – около 2 тысяч голов. На сегодня в регионе из поголовья в 55 тысяч свиней осталось около 42 тысяч.

«Сегодня, чтобы заниматься свиноводством, надо четко понимать: это уже не так, как раньше, – купил поросенка, кормлю чем попало, даю со стола объедки… От этого необходимо уходить. Нужно обеспечить правильное ветеринарное обслуживание, санитарное состояние помещений, легальность. Каждый гражданин, который содержит свиней, должен ставить этих животных на учет. На сегодня картина такова – многие покупают свинью и считают, что это их личное дело. Об этом не знают ни ветеринары, ни власти населенного пункта. Это грубейшее нарушение закона! Сейчас ставится условие – все должно быть на учете. Нужно обеспечить содержание животных согласно ветеринарным правилам, а они очень жесткие. Животное должно содержаться безвыгульно, нельзя кормить отходами, помоями с кухонь и столовых, давать можно только концентрированные корма, прошедшие термическую обработку. Должна быть специальная одежда для ухода за животными. И это не фантастика», – комментирует грядущие новшества Олег Турков.

По мнению министра, те требования, которые будут отныне предъявляться, не смогут выполнить примерно 90 % владельцев хозяйств. Исключение – крупные фермеры и КФХ.

Глава амурского минсельхоза рассказал, что сейчас в Приамурье разрабатывается программа альтернативного замещения свинопоголовья. «Мы поможем завести корову, бычка. Может, проще перейти на молочное животноводство, тем более сегодня не хватает сырого молока. Вопрос в том, чтобы обеспечить население скотом, кормами, и пусть живут припеваючи», – высказался Олег Турков.

Кроме того, с 1 января 2020 года в Амурской области начнет действовать новое правило, связанное с убоем скота и последующей реализацией мяса. «Ни одного килограмма мяса свинины не будет продаваться, если это поголовье не прошло убойный пункт сертифицированный. Если у себя забил, можешь сам съесть, но продать на рынке уже не сможешь. Мы будем способствовать тому, чтобы в каждом районе появилась цивилизованная бойня не только для свинопоголовья, но и для другого скота. Пришло время наводить порядок», – пояснил Олег Турков.

Сейчас в регионе ведется работа по обеспечению необходимого уровня ветеринарной безопасности в крупных свиноводческих хозяйствах области. На сегодня таких хозяйств два. Это Крестовоздвиженский свинокомплекс и фирма «Партизан» в Тамбовском районе.

«Если предприятие имеет 4-й уровень ветеринарной защищенности, то оно будет работать в штатном режиме, даже если пришла африканская чума. Третий уровень защищенности чуть проще – в этом случае поголовье разрешается перерабатывать на консервы, колбасу. Термическая обработка убивает вирус, продукты можно употреблять в пищу. Если 1, 2 уровень, выход один – уничтожение путем сжигания. Мы прекрасно понимаем, сегодня ни в личных подсобных хозяйствах, ни у фермеров, у наших крупных производителей, таких цехов, к сожалению, нет, – говорит глава минсельхоза. – На сегодня у нас есть два предприятия, которые мы обязаны сохранить. Мы прилагаем для этого все усилия. Но в первую очередь в 5-километровой зоне не должно быть свиней. Мы убеждаем население, предлагаем выкупать свиней, предлагаем завести другой скот. Но некоторые из принципа отказывают. Будем вести с ними работу. Предъявлять им требования соответствующие, что нужно оборудовать хорошие свинарники, построить санпропускники, заасфальтировать дороги, кормить хорошим кормом. Для многих это невозможно».

Глава амурского минсельхоза привел в пример центральные и южные регионы страны, где после вспышек АЧС фактически остались только крупные свиноводческие комплексы, которые могут обеспечить соответствующий уровень ветеринарной безопасности. Количество поголовья в частном секторе было уменьшено в разы.

«Те промышленные гиганты, которые занимаются свиноводством, защищены лучше, чем больницы для людей. Чтобы пройти там на территорию, тебя заставят переодеться, помыться, выдают даже одноразовое белье. Техника, которая там работает, за территорию вообще не выезжает. Такие требования будут предъявлены и нашим фермерам. Сейчас беда пришла, и многие зашевелились», – подвел итог Олег Турков.

Кроме Амурской области, вспышки АЧС на Дальнем Востоке регистрируются сейчас в ЕАО и Приморье.