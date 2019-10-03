В Благовещенске выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр

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В Благовещенске пройдет концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра. Коллектив под руководством главного дирижера Антона Шабурова выступит на сцене Амурской областной филармонии 10 октября.

В программе – произведения композиторов-классиков: Роберт Шуман – Концерт для виолончели с оркестром ля минор; Николай Римский-Корсаков – Увертюра к опере «Царская невеста» (к 175-летию композитора); Людвиг ван Бетховен – Симфония № 7 Ля мажор, соч. 92 (к 250-летию композитора). Художественный руководитель, главный дирижер – Антон Шабуров, солистка – Марина Арькова (виолончель), ведущая – музыковед Ирина Батраченко.

Как говорится в сообщении Амурской областной филармонии, решение создать симфонический оркестр в Хабаровске было принято в 1936 году. Коллектив гастролировал по всему Дальнему Востоку, нес музыкальную культуру жителям отдаленных уголков страны и по праву был назван Дальневосточным.

Репертуар оркестра чрезвычайно разнообразен. Он включает полное собрание симфонических произведений и инструментальных концертов композиторов-классиков – Бетховена, Брамса, Бородина, Чайковского, Рахманинова, сочинения романтиков, импрессионистов, композиторов национальных школ. Особое место в работе оркестра занимает пропаганда современной музыки.

Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра состоится 10 октября в 18:30 в Амурской областной филармонии (Пионерская, 1). Стоимость билетов – 400, 600, 800 рублей. Телефон кассы: 999-007. Бронирование билетов онлайн – на сайте Амурской областной филармонии: quicktickets.ru/blagoveschensk-amur-filarmoniya/s27.

Также в рамках гастролей Дальневосточного академического симфонического оркестра 11 октября состоится концерт «Знакомство с оркестром» для школьников Благовещенска. В программе: Бенджамин Бриттен «Путеводитель по оркестру для юношества» (Вариации и фуга на тему Пёрселла). Художественный руководитель, главный дирижер – Антон Шабуров, дирижер – Никон Родюков, ведущая – музыковед Ирина Батраченко. Начало в 11:00 в Амурской областной филармонии.