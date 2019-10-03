Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

Не выше плюс 12: прогноз погоды в Амурской области на 4 октября

Не выше плюс 12: прогноз погоды в Амурской области на 4 октября
Фото: Амур.инфо

4 октября в Амурской области без осадков. Ветер с северо-запада, запада разгонится ночью до 4-9, днем – до 7-12 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 6...11, местами – до минус 4, по югу – до минус 3...8 градусов. Днем будет 7...12, местами по северу – 1...6 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Подует северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночные температуры – минус 1...3, дневные – плюс 8...10, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 210

#погода

распечатать


Общество

Ясно, температура снижается: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября
Общество

Похолодание и усиление ветра: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября
Общество

Дожди и сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 2 октября
Общество

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь