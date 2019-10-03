Не выше плюс 12: прогноз погоды в Амурской области на 4 октября

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4 октября в Амурской области без осадков. Ветер с северо-запада, запада разгонится ночью до 4-9, днем – до 7-12 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 6...11, местами – до минус 4, по югу – до минус 3...8 градусов. Днем будет 7...12, местами по северу – 1...6 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Подует северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночные температуры – минус 1...3, дневные – плюс 8...10, сообщает Амурский гидрометцентр.