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сегодня, 12:47 0

Поздравления от президента получат 35 амурчан-долгожителей

Поздравления от президента получат 35 амурчан-долгожителей
Фото: pixabay.com

Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены 35 амурским долгожителям, отмечающим в октябре юбилеи – 90 и 95 лет. 29 ветеранов в октябре отметят 90-летие, шестерым исполнится 95 лет.

Из 35 долгожителей Амурской области 29 женщин и 6 мужчин. Больше всего их в Благовещенске – 12 человек, по 3 – в Белогорске и Зее, 2 – в Пояркове, по 1 – в Сковородине, Шимановске, Архаре, поселках Магдагачи, Новобурейский, Прогресс, Ерофей Павлович, селах Ивановка, Саскаль, Богословка, Бичура, Воскресеновка, Константиноградовка, Марково.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства амурское отделение Пенсионного фонда формирует только по категориям ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла и передает их в администрацию президента РФ ежемесячно, начиная с июля 2011 года, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

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#праздники #российская власть

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