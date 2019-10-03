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сегодня, 12:05 0

Иллюстратор из России дала новую жизнь героиням мультфильмов СССР

Иллюстратор из России дала новую жизнь героиням мультфильмов СССР
Фото: https://www.instagram.com/senswetlany/?utm_source=ig_embed

Россиянка Светлана Кузнецова, которая сейчас работает в Польше иллюстратором, выложила в Инстаграм работы, на которых изображены осовремененные героини советских мультфильмов. Так появились современные версии Василисы Прекрасной, Золушки и других принцесс.

«360» сообщает, что на этот проект ее вдохновили коллеги из других стран, которые создавали и публиковали свои версии диснеевских принцесс.

Для изображения Светлана взяла разных героинь советских мультиков. От Disney она отказалась, так как в Польше скучает по собственной культуре.

«Все мои иллюстрации изображают принцесс из известных советских мультфильмов, основанных на сказках, таких как „Снежная королева“ Ганса Христиана Андерсена или „Бременские музыканты“ Братьев Гримм», – рассказала иллюстратор.

Светлана подчеркнула, что она не создавала улучшенные версии героинь мультфильмов, а просто перерисовала красоту русской культуры в собственном стиле на современный лад.

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#дети #технологии

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