Иллюстратор из России дала новую жизнь героиням мультфильмов СССР

Россиянка Светлана Кузнецова, которая сейчас работает в Польше иллюстратором, выложила в Инстаграм работы, на которых изображены осовремененные героини советских мультфильмов. Так появились современные версии Василисы Прекрасной, Золушки и других принцесс.

«360» сообщает, что на этот проект ее вдохновили коллеги из других стран, которые создавали и публиковали свои версии диснеевских принцесс.

Для изображения Светлана взяла разных героинь советских мультиков. От Disney она отказалась, так как в Польше скучает по собственной культуре.

«Все мои иллюстрации изображают принцесс из известных советских мультфильмов, основанных на сказках, таких как „Снежная королева“ Ганса Христиана Андерсена или „Бременские музыканты“ Братьев Гримм», – рассказала иллюстратор.

Светлана подчеркнула, что она не создавала улучшенные версии героинь мультфильмов, а просто перерисовала красоту русской культуры в собственном стиле на современный лад.