В селе Зейского района из-за режима ЧС закрыли единственную дорогу

Жители Снежногорского Зейского района бьют тревогу. Еще в августе у них закрыли единственную дорогу, связывающую поселок с другими населенными пунктами. Однако местным жителям ничего не остается, как ездить по ней на свой страх и риск.

«Более месяца назад нас официально закрыли, то есть закрыли дорогу – единственный путь, связывающий поселок вообще хоть с чем-то. Ввели ЧС на участке дороги. И все. Про нас забыли, если не изменяет память, с 9 августа. За это время зачем-то разобрали и заново построили два моста за Аленгой, которые были возведены три-четыре года назад, абсолютно новые. Может ли единственное сообщение поселка с городом быть в режиме ЧС столь долгое время и вспомнит ли кто-нибудь из властей о нас?» – так свою проблему описали сельчане изданию «Зейские вести сегодня».

При этом жители продолжают ездить по закрытой дороге, чтобы не оказаться в полной транспортной изоляции.

«Мы пока еще боремся: подкладываем в ямы доски, чтоб проехать, кидаем чурки, сейчас залатали брусом. Но сколько над нами будут издеваться? Так хочется, чтобы хоть одна машина администрации по незнанию залетела в эти дыры и оторвала бы днище, как это сейчас происходит со многими, кто не знает обстановку. Вы о чем думаете? У нас тут люди после инсульта, тяжелобольные. Вы что творите? И не делайте вид, что о нас не знаете! Каждую неделю рискуют автомобили скорой, школьный, местной администрации и сельчан, которым необходимо добраться до Зеи», – возмущаются жители.

Временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МО МВД России «Зейский» Алексей Максимишин подтвердил факт закрытия дороги сообщением Зея – Снежногорский.

Он сообщил, что администрации Зейского района было предписано выставить соответствующие дорожные знаки на дороге, но данное предписание проигнорировали. Был составлен административный протокол на должностное лицо о неисполнении своих обязанностей.

«В этом году ремонт будет сто процентов. В настоящее время мы ожидаем лимиты из области для заключения контрактов. Есть договор, сметы подготовлены, осталось оформить все официально, чтобы не было нецелевого использования денежных средств. По срокам пока "плаваем", потому что все зависит от области.

Надеюсь, с 1 октября подрядчик выйдет на ремонт дороги. В настоящее время он работает на дорогах Октябрьского и Юбилейного. Как только до нас дойдут средства из области, подрядная организация приступит к ремонту снежногорской трассы. Что я могу сказать? Были бы у нас свои средства – давно бы уже сделали ремонт. Но, к сожалению, в районе таких средств нет», – прокомментировал глава Зейского района Дмитрий Василенко.