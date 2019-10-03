В Благовещенске стал недоступен для проезда участок улицы Калинина

Фото: Амур.инфо

С 08:00 3 октября по 7 октября в Благовещенске будет ограничено движение транспорта на участке улицы Калинина между Тенистой и Игнатьевским шоссе, с перекрытием ½ проезжей части. Это связано с проведением мероприятий по ремонту дорожно-уличной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, городские власти просят водителей автомобильного транспорта учитывать данное обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 96

#транспорт

распечатать

Александр Авдеев