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3октября
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сегодня, 12:01 0

В Благовещенске стал недоступен для проезда участок улицы Калинина

В Благовещенске стал недоступен для проезда участок улицы Калинина
Фото: Амур.инфо

С 08:00 3 октября по 7 октября в Благовещенске будет ограничено движение транспорта на участке улицы Калинина между Тенистой и Игнатьевским шоссе, с перекрытием ½ проезжей части. Это связано с проведением мероприятий по ремонту дорожно-уличной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, городские власти просят водителей автомобильного транспорта учитывать данное обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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