С 2020 года въезд на благовещенский картодром станет платным

В Благовещенске на площадке «Точки кипения» собрались люди, которым небезразлична судьба технических видов спорта в Амурской области. Встречу организовал председатель Амурского регионального отделения Российской автомобильной федерации Виктор Черемисин. Темой обсуждения стали будущее спорта и судьба картодрома.

В среде спортсменов произошел раскол. Новое немногочисленное объединение предъявляет претензии «большому брату». Руководитель АРО РАФ Виктор Черемисин предложил всем желающим встретиться, чтобы открыто, лицом к лицу, высказать наболевшее и найти компромисс.

Среди претензий высказаны вопросы к организации соревнований. В частности, прозвучало, что в графике соревнований нет места новым объединениям. По словам руководителя АРО РАФ, условия участия содержатся в уставе РАФ, и им просто нужно следовать. Также Черемисин заверил всех, кого не устраивает его кандидатура на посту председателя, в том, что эту должность может занять любой достойный кандидат.

Амурское отделение РАФ, единственная аккредитованная организация, работает под эгидой регионального министерства физической культуры и спорта, в тесном сотрудничестве с ДОСААФ и Госавтоинспекции. Деятельность организации регламентируют общие правила федеральной РАФ, действующей на основании федерального закона. Соревнования, организованные АРО РАФ, имеют официальный статус, график их проведения утверждает Российская автоспортивная федерация.

Областное отделение не финансируется министерством спорта, а существует на взносы участников и деньги спонсора. Виктор Черемисин, являющийся кроме всего прочего бизнесменом, вкладывает в организацию свои средства. На его деньги была приобретена техника для обслуживания трассы, грузовик с аудиосистемой и автовоз, на котором спорткары можно доставлять к месту проведения соревнований.

В настоящее время амурское отделение РАФ насчитывает около 200 участников. Это не только спортсмены, но и инженеры-механики. Их жизнь – в развитии, соревнованиях, победах. Чтобы привлечь людей в спорт, ведется работа по организации стадиона технических видов спорта.

Одна из претензий, высказываемых оппонентами Черемисина, – в том, что въезд на картодром сделают платным. Виктор Юрьевич открыто заявляет: это обязательно произойдет, причем уже скоро – после 2020 года. Территория картодрома передана АРО РАФ. «Чтобы развиваться, картодром должен быть платным. Необходимо проводить ремонт трассы, строительство кафе, мастерских и новых участков трассы, охрану, вывоз мусора, нужны освещение, комфортные трибуны, туалеты, наконец», – перечислил руководитель организации. Чтобы избежать затягивания работы, стадион решено сделать модульным, быстровозводимым.

«Да, въезд будет платным, – подтвердил Черемисин. – У членов федерации автоспорта будут льготы и преимущества. Мы готовы предоставить место всем желающим, но делать все за вас мы не будем. Поэтому чем нас будет больше, чем лучше для всех. Оплата будет доступна, ведь мы кровно заинтересованы в том, чтобы привлечь к спорту как можно больше людей».

При обсуждении проблем коснулись и так называемых дрифтеров, тревожащих покой горожан ревом мотором и визгом шин на ночных улицах Благовещенска. В этом вопросе позиция руководства АРО РАФ предельно жесткая: «Те, кто нарушают правила дорожного движения, в нашей организации дисквалифицируются! Мы поддерживаем ГИБДД в ужесточении работы с нарушителями». Всех, кто по-настоящему хочет заниматься настоящим автоспортом, необходимо вывести за город и дать им возможность совершенствовать свои навыки вождения.

Пока пользоваться территорией картодрома может любой желающий, это бесплатно. К весне следующего года руководство регионального отделения планирует закончить работу по оформлению документации и начнется масштабная реконструкция картодрома. «Это делается для того, чтобы у нас было место для тренировок и соревнований. Чтобы у детей и молодежи была возможность заниматься техническими видами спорта – картингом, авто- и мотоспортом, драгрейсингом, дрифтом», – объяснил Виктор Черемисин. Он заверил присутствующих в том, что все вопросы по поводу взаимодействия объединений могут решаться в открытом диалоге, благодаря чему любые технические виды спорта в Амурской области получат поддержку, продолжат развиваться и совершенствоваться. «Мы готовы активно взаимодействовать и помочь всем, но сами за вас мы работать не будем», – подчеркнул Виктор Юрьевич.

Также были заявлены международные соревнования, которые планируется провести на льду пограничной реки Амур. Их организует китайская сторона, заинтересованная в активной работе авто- и мотоспорта. Дата и порядок их проведения прорабатываются в настоящее время.