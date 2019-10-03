Почти сотню российских туристов заблокировали на таможне в Китае (видео)

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Российские туристы на протяжении нескольких часов оказались заблокированными на таможне в Китае. Люди не могли пройти через пункт пропуска в Хэйхэ, чтобы попасть в Благовещенск. На таможне столпилось около сотни человек, желающих вернуться в Россию.

Причины, по которым возникла задержка, людям не объяснили. «Мы приехали на 9:30, здесь еще люди стоят, которые даже на 8:30 приехали. Кассы не работают, билеты не продают, по которым через таможню проходить. Никто ничего не знает, китайцы ничего объяснить не могут. Не пускают только русских, китайцы вот сейчас проходят таможню без проблем. Вчера тоже на таможне у людей выборочно проверяли телефоны, какая-то ерунда происходит», – рассказал Максим Евдокимов.

В областном министерстве экономического развития и внешних связей пояснили, что людей через таможню начали пропускать в штатном режиме. Причиной задержки российских туристов в пункте пропуска мог послужить наплыв китайских туристов, считают в министерстве.

«Минэкономразвития и внешних связей осуществляет постоянный контакт с китайской стороной. По имеющейся информации, процедура пропуска проходит в рабочем режиме, сбоя в работе оборудования нет. Однако необходимо отметить, что ситуация с кратковременными задержками в прохождении таможенного контроля случается ежегодно в связи с так называемой "Золотой неделей" праздников в Китае. Поток туристов увеличивается в разы, поэтому и возникают задержки на пункте пропуска», – сообщили в министерстве.