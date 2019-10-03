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сегодня, 11:41 3

Почти сотню российских туристов заблокировали на таможне в Китае (видео)

Почти сотню российских туристов заблокировали на таможне в Китае (видео)
Фото: Амур.инфо

Российские туристы на протяжении нескольких часов оказались заблокированными на таможне в Китае. Люди не могли пройти через пункт пропуска в Хэйхэ, чтобы попасть в Благовещенск. На таможне столпилось около сотни человек, желающих вернуться в Россию.

Причины, по которым возникла задержка, людям не объяснили. «Мы приехали на 9:30, здесь еще люди стоят, которые даже на 8:30 приехали. Кассы не работают, билеты не продают, по которым через таможню проходить. Никто ничего не знает, китайцы ничего объяснить не могут. Не пускают только русских, китайцы вот сейчас проходят таможню без проблем. Вчера тоже на таможне у людей выборочно проверяли телефоны, какая-то ерунда происходит», – рассказал Максим Евдокимов.

В областном министерстве экономического развития и внешних связей пояснили, что людей через таможню начали пропускать в штатном режиме. Причиной задержки российских туристов в пункте пропуска мог послужить наплыв китайских туристов, считают в министерстве.

«Минэкономразвития и внешних связей осуществляет постоянный контакт с китайской стороной. По имеющейся информации, процедура пропуска проходит в рабочем режиме, сбоя в работе оборудования нет. Однако необходимо отметить, что ситуация с кратковременными задержками в прохождении таможенного контроля случается ежегодно в связи с так называемой "Золотой неделей" праздников в Китае. Поток туристов увеличивается в разы, поэтому и возникают задержки на пункте пропуска», – сообщили в министерстве.

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#Китай #таможня #туризм

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    22 минуты назад

    Это не объяснение. Китайские туристы это китайские туристы, а возврат граждан в Россиию это возврат граждан.

  • alexalg

    alexalg
    14 минут назад

    Зачем телефоны проверяли??

  • Хончо

    Хончо
    1 минута назад

    alexalg

    Зачем телефоны проверяли??



    Китай заметно ужесточает контроль на своих границах и все чаще проверяет содержимое сотовых телефонов российских туристов. В частности, особый интерес для китайских властей представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в мессенджерах Wechat, WhatsApp, Viber. Об участившихся проверках сообщило российское генконсульство России в Гуанчжоу на своем сайте. Там пояснили, что миграционные власти КНР намерены выявлять «несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда». Кроме изучения содержимого телефонов, китайские пограничники могут проводить индивидуальные собеседования.

    «В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», – предупреждает российское генконсульство.

    В таком случае человека препровождают в специальное помещение, к нему запрещают доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Предоставляется однократное питание. А затем он возвращается ближайшим рейсом обратно.

    Эксперт подчеркнул, что поведение китайцев вполне законно. «Такая статья присутствует в китайских кодексах – о праве проверять мессенджеры у въезжающих в КНР. Просто раньше это активно не применялось. Возможно, Китай принимает меры, чтобы не дать раскачать ситуацию внутри страны – критика страны идет сейчас серьезная. Подозрительными материалами могут быть сообщения, где негативно отзываются о Китае, обсуждают тибетскую проблему или права человека в КНР», – объяснил Маслов.

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