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сегодня, 11:41 2

Какие улицы предложили отремонтировать благовещенцы в 2020 году

Какие улицы предложили отремонтировать благовещенцы в 2020 году

По итогам опроса общественного мнения, который проводился на официальном сайте и в инстаграм-аккаунте администрации города Благовещенска, были определены участки, которые, по мнению горожан, необходимо привести в порядок в первую очередь в следующем году. Всего в опросе приняли участие более 500 человек.

По мнению жителей амурской столицы, в 2020 году необходимо отремонтировать порядка 60 улиц, в первую очередь – главные городские магистрали. Это, в частности, разные участки улицы Калинина на всем ее протяжении включая кольцевую развязку, а также улицы Горького, Политехническая и дальнейший ремонт на улице Театральной.

Горожане, проживающие в районе Тайваня, хотят вслед за новым сквером получить и благоустроенную улицу Строителей. Жители микрорайона в свою очередь ждут ремонта отрезка улицы Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе.

Пожелания горожан обязательно учтут при формировании плана ремонтов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории города. Эта работа властями уже ведется, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В текущем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета было выделено 476 миллионов рублей. На эти средства приводят в нормативное состояние 23 объекта дорожной инфраструктуры Благовещенска. В рамках проекта не только ремонтируются дороги и тротуары, но и устанавливаются светофоры, леерное ограждение, монтируются дорожные знаки, обустраивается ливневая канализация и сети наружного освещения.

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#городская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Trish

    Trish
    9 минут назад

    ить невозможно.

  • Trish

    Trish
    8 минут назад

    амурскую отремонтируйте, ездить невозможно

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