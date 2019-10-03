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сегодня, 11:34 0

Благовещенку осудили за нанесение удара полицейскому

Благовещенку осудили за нанесение удара полицейскому
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд вынес приговор по уголовному делу жительницы столицы Амурской области. Женщину признали виновной в применении насилия в отношении полицейского.

Происшествие случилось в июне 2019 года. Сотрудник ППС полиции МО МВД России «Благовещенский», находясь на дежурстве в составе экипажа, осуществлял охрану места ДТП с участием автомобиля Toyota. К стражам порядка подошла женщина и спросила, что они делают. Сотрудник ППС пояснил, что идет охрана места ДТП до прибытия дежурного экипажа ГИБДД.

Женщина стала выражаться грубой нецензурной бранью, а также размахивать полиэтиленовым пакетом. Сотрудник потребовал ее прекратить, но это не сработало. Благовещенка «со значительной силой» ударила ладонью по лицу полицейского, от чего тот испытал физическую боль, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Отмечается, что нападавшая была нетрезва.

В судебном заседании жительница Благовещенска полностью признала вину, раскаялась. Учтя все обстоятельства (в том числе принесение извинений потерпевшему), горожанку наказали принудительными работами на 1 год и 6 месяцев, с удержанием 10 % из зарплаты осужденной в доход государства. Женщину также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года, 3 месяца и 7 дней.

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#происшествия #суды

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