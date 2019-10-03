В Приамурье накажут золотодобытчиков, которые загрязнили реки в двух районах

Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области обнаружено загрязнение рек в Магдагачинском и Зейском районах. Туда выехали специалисты и провели исследование с помощью мобильной эколаборатории. По результатам исследования были выявлены превышения массовой концентрации взвешенных веществ в воде.

Проверку на территориях Зейского и Магдагачинского районов провели областное министерство природных ресурсов и Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура. На реках Ольга Магдагачинского района и Малый Джуваскит Зейского района специалисты взяли пробы воды выше и ниже ведения горных работ. Их исследовали на месте на предмет содержания примесей при помощи аналитического комплекса мобильной экологической лаборатории.

По результатам исследования были выявлены превышения массовой концентрации взвешенных веществ в реке Ольга в результате деятельности ООО «Инстеп» и в реке Малый Джуваскит в результате деятельности ООО ЗДП «Витязь».

По закону нарушителям водного законодательства грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Также им необходимо возместить ущерб, причинённый рекам в результате их загрязнения.

Кроме этого, за нарушение условий решения о предоставлении водного объекта в пользование по закону для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.