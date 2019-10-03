Анастасия Ивлеева получила несколько статуэток ТЭФИ

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма. Также блогер получила статуэтку за авторскую программу на телеканале «Пятница» Agent Show.

В категории лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма за награду также боролись Михаил Шац («Дело было вечером»), Максим Галкин и Юлия Меньшова («Сегодня вечером»). Авторскую программу Ивлеевой Agent Show, выходящую на телеканале «Пятница», жюри телевизионной премии также признало лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма. Блогеру удалось опередить передачи «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»).

Сама Ивлеева не присутствовала на церемонии вручения, за нее награду получил гендиректор «Пятницы» Николай Картозия, сообщает РБК.

Канал «Пятница!» смог завоевать 12 статуэток ТЭФИ.

Лучшей информационной программой стала «Пятница!News», лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма – «60 минут» («Россия 1»), лучшей юмористической программой – «Вечерний Ургант» (Первый канал), лучшим ток-шоу прайм-тайма – «Agent Шоу» («Пятница!»).

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили статуэтки как лучшие ведущие.

Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев («Все на матч» на «Матч ТВ»), лучшим ведущим общественно-политического ток-шоу – Дмитрий Куликов («Право знать» на «ТВ Центр»). В номинации «Интервьюер года» победил Федор Бондарчук за программу «Кино в деталях» (СТС).

Сериал «Обычная женщина» (ТВ-3) получил четыре премии ТЭФИ. Сыгравшая в нем главную роль Анна Михалкова стала лучшей актрисой сериала. Лучшим актером назван Сергей Бурунов за роль в многосерийной комедии «Мылодрама» («Пятница»).

ТЭФИ — телепремия, учрежденная в конце 1994 года. В конкурсе участвуют теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения, а также телеканалы, выпускающие собственные телепрограммы. С 2014 года организатором конкурса является Комитет индустриальных телевизионных премий, учредителями которого на сайте премии указаны «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», «Газпром-Медиа», «СТС Медиа», Национальная медиа группа и Национальная ассоциация телерадиовещателей.