РЖД включило в инвестпрограмму на ближайшие три года строительство моста на Сахалин

РЖД заложили возможность строительства «железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Строительство этой линии внесено в проект инвестпрограммы с пометкой, что оно «зависит от параметров привлечения бессрочных облигаций с гарантированной доходностью до 250 миллиардов рублей».

Об этом говорится в пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с проектом.

Внутренняя норма доходности (IRR) строительства моста оценивается в 10,2 %, а дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию – 20 лет. При этом IRR одного из этапов модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба стоимостью 144,4 миллиарда рублей составит 9,4 %, а срок окупаемости – 29 лет.

В секретариате вице-премьера Максима Акимова, который курирует в правительстве транспорт и является председателем совета директоров РЖД, сообщили РБК, что вопрос механизма привлечения частных инвестиций в проект строительства моста на Сахалин находится в рамках компетенции РЖД.

«На совете директоров госкомпании он в данный момент не рассматривался», — говорится в официальном ответе.

В пресс-службе Минтранса сказали, что ведомство не знакомо с планами относительно вечных облигаций госмонополии.

«Напомним, что строительство транспортного перехода на Сахалин было предусмотрено в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Предполагается использование внебюджетных источников финансирования», – прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. Источник, близкий к РЖД, сказал, что в 2020–2022 годах выпуск таких облигаций для финансирования сахалинского проекта не планируется, «а значит, и его реализация».