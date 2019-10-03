Пассажиры авиарейса Благовещенск – Домодедово по прилете не получили свой багаж (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба, связанная с авиарейсом, который выполнялся 2 октября из Благовещенска в Домодедово компанией «Уральские авиалинии». Многие пассажиры, прилетев в Москву, не получили багаж. Как выяснилось, он остался в столице Амурской области.

Об инциденте рассказала пассажирка Татьяна. По ее словам, вылет самолета 2 октября из Благовещенска в Домодедово задержался. В московском аэропорту не все прилетевшие получили вещи. Пассажиры принялись выяснять, что случилось и что им делать дальше.

«По итогу оказалось, что багаж в Благовещенске. Сказали, что у самолета перегруз, поэтому багаж не загрузили», – сказала Татьяна. По ее словам, до этого был похожий случай, когда пассажиры по прилете остались без багажа.

В итоге, говорит Татьяна, свои вещи она так и не получила, что доставило массу неудобств в Москве.

Источник, связанный с авиакомпанией «Уральские авиалинии», подтвердил ИА «Амур.инфо» факт неотправления «достаточно большого количества багажа». По словам собеседника, этот багаж уже отправили, и 3 октября пассажиры смогут получить его в Домодедове. Информацию Татьяны о перегрузе самолета он назвал недостоверной.

Связаться по телефону с пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии» у агентства на момент публикации не получилось.