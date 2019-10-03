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На китайской части моста Благовещенск – Хэйхэ завершили укладку автомобильного покрытия

На китайской части моста Благовещенск – Хэйхэ завершили укладку автомобильного покрытия
Фото: biang.ru

В среду, 2 октября, китайские рабочие полностью завершили укладку дорожного покрытия на китайской части международного моста. Это произошло в день 70-летия основания дипломатических отношений между Китаем и РФ (СССР).

В сюжете Хэйлунцзянского телевидения хорошо видно, что дорожное покрытие на мосту уже уложено. Рабочие занимаются проводкой электричества, а также обустройством дорожек технического назначения параллельно дорожному покрытию и перил.

«Стандарты строительства и критерии строительства моста с китайской и российской сторон разные. Также в строительстве используются стройматериалы разных стандартов. Мы находимся в постоянном контакте со специалистами и инженерами с российской стороны. Можно сказать, что этот мост – свидетельство китайско-российской дружбы и развития торгово-экономических отношений между Китаем и Россией», – заявил в интервью телеканалу заместитель генерального директора компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» Дун Дэхуэй.

«Мы тоже ускорили темпы строительства, надеемся как можно скорее завершить строительные работы. Поздравляем китайских друзей и наших китайских коллег-строителей с праздником основания КНР», – приводит biang.ru слова директора филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгения Королькова.

Как сообщало Амур.инфо, российская и китайская части моста были состыкованы 31 мая. Завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на весну 2020 года.

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#Китай #строительство #транспорт #экономика

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