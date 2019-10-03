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сегодня, 10:07 14

На коробках со сладостями предлагают печатать страшные картинки

На коробках со сладостями предлагают печатать страшные картинки
Фото: Рис. Катерина Мартинович

В Госдуме родилась инициатива пугать сладкоежек страшными картинками. Так депутаты намерены объяснить людям, что сахар, как сигареты, в больших дозах вреден.

«Продажу сладкого ограничивать не нужно, достаточно сделать правильную маркировку в рекламе. По примеру сигарет и табака, – сказал "Комсомольской правде" зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. – В рекламном ролике или на коробке конфет пишем: "Это вредит вашему здоровью!" Ведь не все родители знают, сколько шоколадок можно дать своим детям. И предупреждать об опасности просто необходимо».

Фото: Олег Золото

Но в Госдуме на этой идее не останавливаются, и хотят приструнить не только рекламщиков, но и самих производителей.

«Из чего делают, например, конфеты "Птичье молоко"? Это сплошное пальмовое масло и порошок вместо молока, – объяснил депутат Виталий Милонов. – Вот в Европе человек в магазине имеет выбор: купить мороженое ребенку с сахаром или без. У нас везде сыплют отраву – без сахара почти ни одна газировка не продается. (...) Все эти торты и шоколадки вызывают прыщи, рак, сахарный диабет и гипертонию. На коробки конфет нужно не просто предупреждение ставить, а клеить страшные картинки с гниющими руками и гнилыми зубами. Так люди смогут отвязаться от этой привычки. Ведь сахар по привыканию, равен наркотикам и никотину».

Фото: Олег Золото

Просмотров всего: 620

#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И как табачные изделия продавать из-за шторки и только с 11 до 21 часа по паспортам.

  • full

    full
    1 час назад

    Навыбирали сказочных долбодятлов, не знают, чем заняться. Пусть тогда совместно ответят на простой вопрос - что безвредно для человека в неограниченных количествах?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Сладенькое очень полезно для физически активных людей. Также оно полезно для умственной деятельности. Судя по всему, наши депутаты давно избегают сладкого.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Очередная охота на ведьм.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Абсолютно согласен! Сладости были в СССР! А сейчас это гремучая смесь из пальмового масла, концерогенов, ГМО и прочей химии. Ничего натурального в сладостях не осталось.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Химическая промышленность в СССР работала исключительно на оборонку.Потому гражданам "химия" не обламывалась.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    тт

    Очередная охота на ведьм.



    Состав конфет или шок.батончиков почитай на досуге.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Если бы они ,производители ,своими составами конфет кого-то травили,то в Ю Эс Эй их точно бы давно засудили,Рив.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Лезбиян1

    Если бы они ,производители ,своими составами конфет кого-то травили,то в Ю Эс Эй их точно бы давно засудили,Рив.



    Не сравнивай Россию с Европой и тем более с Ю Эс Эй. Везде свое законодательство. В Европе законодательно закреплены объемы использования пальмового масла в пище для взрослых и детей. И если производитель их нарушает - его не только засудят, его сразу прикроют. А у нас сколько хочешь, столько и лей . Всем по фигу!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    54 минуты назад

    Хотя с другой стороны, депутаты госдумы должны не картинками заниматься, а законы принимать, которые ограничивали бы использование всякой дряни в пищевой промышленности.

  • Victrix

    Victrix
    39 минут назад

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    Навыбирали сказочных долбодятлов, не знают, чем заняться. Пусть тогда совместно ответят на простой вопрос - что безвредно для человека в неограниченных количествах?



    зарплата.

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    full
    36 минут назад

    Victrix

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    Навыбирали сказочных долбодятлов, не знают, чем заняться. Пусть тогда совместно ответят на простой вопрос - что безвредно для человека в неограниченных количествах?



    зарплата.



    Не канает. Лично знаю несколько человек, для которых резкое увеличение доходов стало ударом по психике, реально кровля поехала на почве потребительства абсолютно бездумного и бессмысленного.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    То есть депутаты считают, что население РФ читать не умеет вообще и поэтому просто необходимо этикетки снабдить картинками? На водку забыли картинки приклеить с белочкой там, с мужиком с ножом в руках, бухарик в разбитом авто весь в кровяке, тетка бухая у которой соцслужбы детей отбирают ну и прочие радости из будней алконавнов.

  • Victrix

    Victrix
    12 минут назад

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    Victrix

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    Навыбирали сказочных долбодятлов, не знают, чем заняться. Пусть тогда совместно ответят на простой вопрос - что безвредно для человека в неограниченных количествах?



    зарплата.



    Не канает. Лично знаю несколько человек, для которых резкое увеличение доходов стало ударом по психике, реально кровля поехала на почве потребительства абсолютно бездумного и бессмысленного.



    Это исключение, которое подтверждает правило.

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