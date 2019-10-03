На коробках со сладостями предлагают печатать страшные картинки

В Госдуме родилась инициатива пугать сладкоежек страшными картинками. Так депутаты намерены объяснить людям, что сахар, как сигареты, в больших дозах вреден.

«Продажу сладкого ограничивать не нужно, достаточно сделать правильную маркировку в рекламе. По примеру сигарет и табака, – сказал "Комсомольской правде" зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. – В рекламном ролике или на коробке конфет пишем: "Это вредит вашему здоровью!" Ведь не все родители знают, сколько шоколадок можно дать своим детям. И предупреждать об опасности просто необходимо».

Фото: Олег Золото

Но в Госдуме на этой идее не останавливаются, и хотят приструнить не только рекламщиков, но и самих производителей.

«Из чего делают, например, конфеты "Птичье молоко"? Это сплошное пальмовое масло и порошок вместо молока, – объяснил депутат Виталий Милонов. – Вот в Европе человек в магазине имеет выбор: купить мороженое ребенку с сахаром или без. У нас везде сыплют отраву – без сахара почти ни одна газировка не продается. (...) Все эти торты и шоколадки вызывают прыщи, рак, сахарный диабет и гипертонию. На коробки конфет нужно не просто предупреждение ставить, а клеить страшные картинки с гниющими руками и гнилыми зубами. Так люди смогут отвязаться от этой привычки. Ведь сахар по привыканию, равен наркотикам и никотину».

Фото: Олег Золото