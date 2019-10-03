В Благовещенске жильцам горевшего общежития предложили сделать ремонт за свой счет

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«Нам в благовещенском БГЖЦ на Калинина, 10, сказали, что весь ремонт в общежитии на этажах жильцы будут делать за свой счёт, двери устанавливать, крышу ремонтировать. Мы должны собирать сами деньги на это», – поделилась одна из проживающих в общежитии на Калинина.

«У нас крыша течёт, плесень, нет душевых, у нас бомжи в подвале живут, и никому дела нет. Нам сказали: делайте всё сами, если вам что-то нужно. Отопление нам дали, в комнатах тепло, но в коридорах до сих пор нет света, очень темно, воняет гарью. Окна все выбиты, очень холодно. В мойку и в туалет невозможно сходить, потому что температура, как на улице. Нам сказали, чтобы мы делали ремонт после пожара за свой счёт, что никто нам ни белить, ни красить не будет», – добавила другая жительница пострадавшего в пожаре дома.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии. Там пояснили, что информация, которая распространяется о том, что жильцам придется восстанавливать помещения общежития за свой счет, недостоверна. Ремонт будет делать управляющая компания. Работы начнут после того, как во всем здании восстановят электричество. Его, по информации мэрии, еще не наладили на первом этаже. Там из-за пожара сильно пострадала проводка.

«Водоснабжение в общежитии было восстановлено еще 1 октября около 15:00. Горячая, холодная вода есть. Теплоснабжение тоже восстановлено, но там еще необходимо пройтись по стоякам, кое-кого не было дома. Тепло подано, сейчас специалисты ведут наладку, чтобы тепло пошло во все помещения. Что касается электричества, жильцов со 2 по 5 этаж подключили к нему по временной схеме. Первый этаж пока остается без электричества, потому что там сильно сплавилась проводка из-за пожара. Ее полностью необходимо заменить. В ближайшее время специалисты приступят к замене, до пятницы должны закончить эту работу. Потом управляющая компания приступит к очищению первого этажа и ремонту. Речь о ремонте за средства жильцов не идет», – прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенска.

В мэрии добавили, что на контроле городского управления ЖКХ находится вопрос по пожарному выходу в общежитии, который во время пожара оказался недоступен.