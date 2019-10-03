Что продают в Благовещенске: топ самых дешевых авто

Если бы вам срочно нужна была машина, но в кармане не больше 60 000 рублей – купили бы вы авто по такой цене? Или бы предпочли перетерпеть? Хотя кто-то выкупает не совсем старенький раритет для души. В Благовещенске есть молодые парни, которые с удовольствием тюнингуют под себя «Жигули» или «Ладу». Почему бы и нет?



В общем, подготовили для вас топчик из самых дешевых авто в нашем городе. А если среди вас, наших читателей, есть молодежь, двигающаяся по городу на чем-то подобном, – присылайте фото, рассказ о своей машине и о себе нам на почту afisha2020@mail.ru. Не забывайте указывать контактный номер телефона.

ISUZU PIAZZA (1988), 30 000 РУБЛЕЙ

И открывает наш топ редкое (если верить словам продавца) авто. Последний раз оно было в движении 25 лет назад. Поэтому, покупая его, вы вытягиваете лотерейный билет: либо машина поедет, либо нет. А цена... Цена всего-то как месячный заработок. Ну может, чуть больше месячного заработка.

ГАЗ 24 ВОЛГА (1989), 55 000 РУБЛЕЙ

А уже за 55 тысяч можно приобрести машинку на ходу! По внешнему виду очевидно же, что хозяин ее любил, холил и лелеял. Для ее возраста салон еще даже ничего. Признайтесь, купили бы?

МОСКВИЧ 412 (1987), 57 000 РУБЛЕЙ

Или за 57 тысяч вот такой раритет. В комментариях продавцу предложили за него 10 тысяч, мол, не стоит твое авто больше. Интересно, за десятку реально приобрести машину на ходу и чтобы она не рассыпалась по дороге?

ЛуАЗ, (1974), 50 000 РУБЛЕЙ

За полсотни предлагают джипчик. На таком удобно ездить на рыбалку.

ЛуАЗ, (1979), 50 000 РУБЛЕЙ

Или на таком. Правда, в отличие от своего собрата выше, он не на ходу. А стоимость такая же.

ЗАЗ ЗАПОРОЖЕЦ (1985), 60 000 РУБЛЕЙ

Для меня это красавец! Не иначе. Вы обратите внимание на его диски.

ЛАДА 2101 (1979), 40 000 РУБЛЕЙ

Еще одна машинка на ходу за бюджетную стоимость. К слову, заметили, что раритет любят красить в яркие цвета?

ЛАДА 2101 (1973), 35 000 РУБЛЕЙ

Голубой цвет не нравится? Есть желтый!

ГАЗ 69 (1954), 55 000 РУБЛЕЙ

А этот настоящий раритет находится в Завитинске.

HONDA VIGOR (1990), 60 000 РУБЛЕЙ

И завершает подборку авто из Архары. Не можем его не показать. Машинка на ходу.

Информация и фото были взяты с сайта drom.ru