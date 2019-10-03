Амурский областной театр драмы откроет 136-й театральный сезон

В пятницу, 4 октября, Амурский областной театр драмы в Благовещенске открывает 136-й театральный сезон. Он обещает быть насыщенным и богатым на премьеры. Как говорится в сообщении театра, зрителей ждут яркие спектакли, новаторские постановки и творческие эксперименты.

Откроется сезон спектаклем «Двенадцатая ночь, или Всё, что угодно». Неутолимое желание любить и быть любимыми – главная движущая сила комедии Уильяма Шекспира. Режиссер спектакля, полного анекдотических ситуаций, нелепых совпадений и казусов – Виталий Дьяченко (Санкт-Петербург). У него свой взгляд на классическое произведение: на сцене создается пространство игры и импровизации, а сценография и новаторская стилистика костюмов ярко подчеркивают необычный подход к знаменитой пьесе. «История, написанная почти 400 лет назад, с легкими оттенками современности, комичными, а порой трогательными моментами, увлекает с самых первых минут», – отмечают в театре.

Увидеть спектакль можно 4 октября – в 18:30; 5 октября – в 17:00. Билеты – в кассе Амурского областного театра драмы и онлайн на сайте amurteatr.ru.

Фото: Амурский областной театр драмы