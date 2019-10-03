Мировой океан забит пластиковыми отходами: обзор прессы

В США запрещено произносить слова «нелегальный мигрант»; амурчанину Георгию Семеновичу Усу исполнилось 95 лет; выдвинута инициатива о страшных картинках на сладостях. Обзор прессы подготовил ведущий Авторадио-Благовещенск «Павел Савинкин».

Вам статья

«Российская газета». Вместе с морскими биологами она бьёт тревогу по поводу того, что в мировом океане катастрофически быстро повышается уровень количества микропластика. В частности, приводятся данные по Средиземноморью. Огромное количество пластиковых отходов, попадающих в море, съедает мелкая рыба, ну и далее по цепочке. Пластик – пишут – уже обнаружен в ледниках, на больших глубинах Марианской впадины и т.д. Должен отметить, что в заметке только констатируется факт, не более того.

Также в номере

Далее в газете можно прочесть о политкорректности. Власти Нью-Йорка намерены карать разорительными штрафами тех, кто оскорбит выходца из другой страны. Мало того, что в Америке нельзя называть негром негра, так теперь запрещено произносить вслух слова «нелегальный мигрант» в адрес человека, даже если он действительно нелегальный мигрант. Знаете, какой штраф грозит тому, кто этот запрет нарушит? До четверти миллиона долларов! Даже в рублях, согласитесь, это приличная сумма. А в долларах… Хорошо, что у нас пока до подобных запретов не дошли. Полстраны бы без штанов ходила!

Очень интересно

Приступаем к «Амурской правде». Здесь вы найдете большой материал Елены Павловой, посвященный Георгию Семеновичу Усу. Легендарному амурчанину исполнилось 95. Присоединяемся к поздравлениям!

Еще здесь о том, что материалы корреспондента газеты Ольги Гордиенко о ВЭФе признаны лучшими среди всех остальных. Ну ладно, поправлюсь, одними из лучших. Но на самом деле (мы это знаем!) – лучшими, просто нас в жюри не было. Так что и тут присоединяемся к поздравлениям.

Еще вместе с министром образования Светланой Яковлевой пройдете по городу ее любимым маршрутом. И еще больше узнаете о министре, скажу так, с человеческой стороны. Публикация приурочена к грядущему Дню учителя – и наши очередные присоединения к поздравлениям!

Напишут же такое

Очередь «Аргументов неделi». Традиционно много интересного. Например, узнаете, кому из министров и за что дадут по шапке (кого и не за что, просто нужно освободить местечко). Или о том прочтете, что происходит с нашим авиапромом. Если коротко, то ему кирдык. Опять же, про санкции против России пишут – пошли ли они на пользу сельскому хозяйству. Достаточно взглянуть на иллюстрирующее материал фото Дмитрия Медведева, чтобы понять: не пошли.

Ну и вряд ли вы пропустите страницу «Здоровье». Узнаете, что помидоры вредны, что ментоловыми леденцами ангину не устранить, а самое главное – водкой язву желудка не излечить. И оставив вас в глубоком недоумении по поводу последнего утверждения, перехожу к очередному изданию.

На посошок

Другим изданием оказалась «Комсомольская правда», которая так и оставит вас в глубоком недоумении, куда вас повергла предыдущая статья. Ну, к примеру, пишут, что некоторым бюджетникам повысят зарплаты. Понятно, что вы в недоумении: а почему не нам? Или: ученые выяснили, что мужик, изменяющий жене, – ненадежный бизнес-партнер. Это утверждение – разве не повод недоумевать?! Я даже промолчу о длине ног девушки на фотоконкурсном снимке – это вообще за пределами понимания, наверное, фотошоп.

Но в самую-самую пучину недоумения вас низвергнет очередная госдумовская инициатива о страшных картинках на сладостях. Покупаешь конфету, а на фантике… И вот я думаю, а не проще ли сразу закрасить черным всю нашу жизнь?!