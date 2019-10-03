Ясно, температура снижается: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября

Фото: Амур.инфо

3 октября в Амурской области переменно облачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – 6...11 градусов выше нуля.

На севере – 6...11, по северо-западу – в Тындинском и Сковородинском районах – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске без осадков. Ветер северо-западный, северный. Его скорость – 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут около плюс 10, сообщает Амурский гидрометцентр.