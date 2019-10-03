В Тынде впервые используют противоскользящий пластик для пешеходных переходов

В Тынде рабочие МУП «Чистый город» продолжают работы по устройству новых пешеходных переходов. Впервые здесь укладывают дорожный холодный пластик, который дает противоскользящий эффект, а в окраске применяются светоотражающие микростеклошарики. Благодаря им пешеходный переход хорошо виден и в темное время суток.

Дорожные рабочие заканчивают укладку холодного пластика по улице Мохортова (возле здания прокуратуры). Также в планах уложить противоскользящий пластик ниже Мохортова напротив автозаправочной станции, на улице Школьной возле бывшей аптеки «Айболит» и в микрорайоне Новый Таежный на подъеме.

Как сообщает пресс-служба администрации Тынды, холодный противоскользящий пластик имеет большой срок износоустойчивости, в отличие от обычной краски.

Опыт устройства пешеходных переходов новым дорожным материалом заимствован из Иркутска.

Фото: gorod.tynda.ru