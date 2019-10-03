Военным в Приамурье поступили современные ремонтные машины

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На вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, поступила партия новых специальных машин МТО-УБ. Они предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе в полевых условиях.

Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн и позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов ремонтников соединения при проведении работ как на стоянках, так и в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты всех основных образцов колесной и гусеничной техники объединения, включая недавно поступившие модернизированные танки Т-80, сообщает пресс-служба ВВО.