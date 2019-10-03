Во Владимире директор школы задержал подростка, который пришел в школу с топором

Во Владимире восьмиклассник пришел в школу с топором. Его смог задержать директор школы, который не пропустил ребенка в здание.

2 октября мальчик ворвался в школу с топором и хотел устроить бойню.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев рассказал, что парень хотел отомстить одноклассникам за издевательства. Мальчик стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе ученика также поставили на учет.

Известно, что парень вытащил топор перед тем, как зайти в школу. Директор при помощи охранника забрал топор и вызвал полицию.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты работают как с подростком, который, возможно, намеревался устроить в школе бойню, так и с его одноклассниками, сообщает Zebra-tv.ru.

Пока же власти города Владимира высоко оценили действия охраны, руководства школы и силовых структур, которые позволили избежать трагедии.