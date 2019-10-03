В Благовещенске снова проходят квартирники (видео)

Широкий коридор и большая кухня — одни из главных достоинств квартиры благовещенских музыкантов Михаила Курлапова и Евгении Нифонтовой, известных по группе «Маленькое красное дерево». Ребята много лет стритуют на набережной и играют в городских барах. На минувших выходных к ним приходил известный благовещенский музыкант Евгений (Боб) Еремин и еще 30 человек.

Вдоль стен выставлены все имеющиеся в доме стулья, небольшой диванчик, на пол даже брошены свернутые матрасы. У двери — аншлаг.

Правила домашних концертов просты: снимать уличную обувь, по возможности не ходить «на линии сцены», шуметь «в тему» и щедро делиться мнениями, воспоминаниями и идеями, когда все начинают ими делиться.

Евгений (Боб) Еремин решил провести День рождения Дятла — в честь всех ярких, неспокойных людей.

«День рождения Дятла — праздник, который бесполезно искать в календарях. Он может случиться в любую минуту. Его почувствовать просто: когда приходит идея и начинает стучать сердце. Будите и пробуждайте энергию. Делать все нужно здесь и сейчас!» — призвал Евгений Еремин.

Квартирник транслировался в прямом эфире через инстаграм, через него старые неформалы из Санкт-Петербурга и Владивостока слали всем приветы.

Евгений Еремин представил книгу, антологию сетевой поэзии «Четыре стороны ветра», это монороман-дневник «Листья снега». Он читал свои «столбовые романы», которые были развешены по коридорным стенам: «Винпоцетин: А им есть, что вспомнить», «Гелий: Куда уходит детство» и другие. И пел, обязательно авторское — свое и друзей.

Концерт продолжался больше трех часов. Общественный порядок не был нарушен использовалась только акустическая гитара. Квартирник закончился еще до девяти часов вечера, после чего вся компания отправилась на кухню пить чай с тортом.