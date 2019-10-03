Получателей дальневосточных гектаров в Приамурье поддержали на 72 миллиона рублей

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С начала действия программы «Дальневосточный гектар» более 2 000 ее участников воспользовались мерами поддержки для освоения земельных участков. Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) проанализировали статистические данные субъектов ДФО, чтобы выявить наиболее востребованные меры поддержки для получателей земельных участков.

«Получатели дальневосточных гектаров активно пользуются помощью государства в освоении земельных участков. На полученные гранты и субсидии, предоставленное льготное кредитование и другие меры поддержки люди реализуют сельскохозяйственные проекты, открывают гостиницы, магазины и автосервисы и многое другое. За весь период реализации программы "Дальневосточный гектар" объем оказанной поддержки получателям земельных участков составляет свыше 700 миллионов рублей», – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Как сообщается на сайте Агентства, по итогам первого полугодия 2019 года, 27 % граждан, получивших поддержку государства на Дальнем Востоке по мерам, подходящим для освоения земли, – участники программы «Дальневосточный гектар».

Наиболее популярны среди участников программы такие меры поддержки, как субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование.

Получатели гектаров отмечают, что возможность взять землю бесплатно и воспользоваться льготным кредитованием лежит в основе их дела. «Давно была идея открыть птицеферму в Певеке – мы живем на севере, и большинство продуктов к нам завозится либо в период навигации морским путем, либо воздушным транспортом. Теперь я взял землю, получил поддержку – льготный кредит на сумму почти 8 миллионов рублей – и обустроил птицефабрику. На днях, кстати, к нам прилетели спецрейсом 1,5 тысячи цыплят», – поделился получатель «дальневосточного гектара» Алексей Корепов.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 392 миллиона рублей. В Сахалинской и Амурской областях получателям дальневосточного гектара предоставлено в рамках поддержки по 72 миллиона рублей, а в Приморье – 49 миллионов рублей. В Республике Саха (Якутия) участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку в общем объеме более 41 миллион рублей.

По словам Сергея Ховрата, разрабатываются и внедряются новые меры поддержки для освоения «гектаров». В настоящее время уже объявлено о проекте «Дальневосточной ипотеки» с беспрецедентно низкой процентной ставкой в 2 % годовых, а также о запуске пилотного проекта в Приморском крае по обмену льготной древесины, так называемой «делянки», на домокомплекты. «Запуск новых мер поддержки – это появление новых возможностей для жителей Дальнего Востока, которые стимулируют людей развиваться и сделают дальневосточный гектар еще более привлекательным для жизни и работы», – добавил он.

По состоянию на начало октября 2019 года землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72 тысяч человек. С ними заключено 56,2 тысячи договоров, по еще 6,5 тысячи заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. При реализации своих планов можно воспользоваться государственной поддержкой – полный перечень мер размещен на сайте Агентства.