Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия

Восход Солнца: 06:32

Заход Солнца: 18:05

Солнце в Весах.

Овен. Благодаря покровительству Венеры вас не оставляет чувство влюбленности. Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь – ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно, иначе это лишит Овнов покоя и уверенности в своих поступках.

Телец. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный расчет может уберечь вас от серьезных ошибок. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Поменьше эмоций, побольше осторожности.

Близнецы. День неблагоприятный для здоровья. Вероятны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы, внутреннее беспокойство, которые могут отрицательно сказаться на взаимоотношениях с партнером. Доверительный разговор и ответная откровенность вернут мир и согласие.

Рак. Финансовые проекты большинства Раков будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако, нет места и резкому взлету. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны неприятные события и известия.

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Лев. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с амбициозностью и агрессивностью партнеров. Вероятны конфликты с родственниками, детьми. Во второй половине дня наступит перелом.

Дева. Благоприятный день для реализации планов,успешного окончания начатых дел. Вероятно, что идеи, о которых Девы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Ваша энергичность и целенаправленность действий будут способствовать успеху.

Весы. Звезды советуют мужчинам-Весам пригласить гостей или самим сходить в гости. Этот день будет наиболее благоприятным для мира, согласия, восстановления прерванных дружеских отношений. Вечером – только отдых. Вероятно, женщин-Весов ждет романтическое приключение. Не оставляйте без внимания сильные порывы своей души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему Вас чувству.

Скорпион. День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы Вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

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Стрелец. День связан с переменами, защитой принципов, выбором цели. В этот день рекомендуется уединение. Вы сможете спокойно обдумать свои планы, цели и тактику поведения. Возможно затруднение контактов с партнерами и начальством. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к старшим членам семьи.

Козерог. День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами.

Водолей. День отмечен внутренними разногласиями и отстраненностью от внешней суеты. Рекомендуется проанализировать свои возможности и склонности. Это позволит многое понять и переоценить. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с детьми-подростками.

Рыбы. День символизирует открытия, переработку информации, освоение нового. Но не стоит ждать скорых результатов. Вероятно, что ваше финансовое положение окажется недостаточно надежным. Несмотря ни на что, сохраняйте оптимизм и бодрость духа.

Астролог: Вальдемар Небоходцев