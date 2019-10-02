Умер композитор, автор музыки к фильму «Мимино» Гия Канчели

2 октября в Тбилиси после тяжелой болезни умер композитор Гия Канчели, народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии. Ему было 84 года.

Гия Канчели написал музыку к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии: «Не горюй!» (1968), «Мимино» (1977), «Слезы капали» (1982), «Кин-дза-дза!» (1986), «Орел и решка» (1995), пишет ТАСС.

Его симфония «Памяти Микеланджело» получила международное признание, а «Кавказский меловой круг», «Ричард III», «Гамлет», «Женщина-змея» и «Двенадцатая ночь» до сих пор сопровождают лучшие спектакли Роберта Стуруа, отмечает «Комсомольская правда».

Композитор будет похоронен в Тбилиси 5 октября в Дидубийском пантеоне, который является местом захоронения многих писателей, артистов, ученых и национальных героев Грузии.