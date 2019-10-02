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2 октября 2019, 22:39 0

В плохую погоду водителей предлагают не штрафовать

В плохую погоду водителей предлагают не штрафовать
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-центре МВД.

«Причиной подготовки данного документа послужила необходимость дальнейшего исключения из практики работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведенного системного анализа», – пояснили в министерстве.

Как сообщил «Коммерсант», штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, так как во время непогоды невозможно получить качественное изображение.

Также, отмечает РИА Новости, нельзя штрафовать водителя, если перед камерой нет знака или разметки, предупреждающих о фотовидеофиксации. Кроме того, указания коснутся и комплексов регистрации, на которые ранее жаловались водители, а также если в зоне действия камер не работали светофоры или велись дорожные работы.

Но как зявил эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман, юридической силы у документа ГИБДД нет, поэтому местные органы госавтоинспекции могут лишь ориентироваться на эти разъяснения в будущем. Отменить уже полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя.

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#ДТП #природа #российская власть #транспорт

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