Умер чешский эстрадный певец Карел Готт

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На 81 году жизни 1 октября умер чешский певец Карел Готт, сообщили чешские СМИ со ссылкой на его жену Ивану Готтову. Его называли королем чешской поп-музыки и «чешским соловьем» за удивительно красивый и сильный голос.

«С глубочайшим горем в сердце я объявляю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни»,— сообщила жена певца.

В 1970–1980-е Готт неоднократно приезжал с концертами в СССР, его пластинки выпускались миллионными тиражами. В 1980 году советским телевидением был выпущен фильм-концерт «Поет Карел Готт». В 2011 году в Москве состоялся его сольный концерт. Он выпустил около 300 альбомов. Некоторые песни Карел Готт исполнял с коллективом Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, пишет «Коммерсант».

«Президент республики считает смерть Карела Готта чрезвычайно печальной новостью для страны, – отметил представитель главы государства Иржи Овчачек. – Карел Готт был поистине мастером [музыкального] искусства. Он подарил свой талант и свою жизнь многим поколениям, подарил их всем нам».

Предполагается, что маэстро будет похоронен с государственными почестями. Премьер-министр республики Андрей Бабиш предложит правительству устроить Готту государственные похороны, которых ранее удостаивались только президенты Чехословакии и Чехии. Инициативу главы кабмина поддержал министр культуры Лубомир Заоралек.

Готт — самый известный чешский исполнитель, начавший карьеру певца в конце 1950-х годов. Поначалу он выступал по вечерам в кафе и принимал участие в конкурсах певцов-любителей, однако затем отучился в Пражской консерватории и занялся пением профессионально. В 1963 году Готт впервые стал победителем национального конкурса «Золотой соловей», впоследствии он побеждал на конкурсе (получившем в 1996 году название «Чешский соловей») еще 41 раз, больше, чем кто-либо другой. После 30 побед Готт был удостоен специального приза «Платиновый соловей», а после 40 получил «Алмазного соловья».

Песни Готта звучат во многих популярных фильмах, в том числе таких хитах чехословацкого кинематографа, как «Лимонадный Джо» и «Три орешка для Золушки». Певец исполнял заглавную песню в чешской, словацкой и немецкой версиях мультсериала «Приключения пчелки Майи».

В 1977 году Готт был удостоен звания заслуженного артиста Чехословакии, в 1985 году — народного артиста. В начале ноября 2018 года Чешское радио присудило ему награду «Певец века», сообщает РБК.