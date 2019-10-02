В Приамурье управляющая компания накопила двухмиллионный долг

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Одна из управляющих компаний Амурской области задолжала другой организации значительную сумму денег. Долг был погашен после того, как в ситуацию вмешались суд и судебные приставы, а к УК применили жесткие меры.

На исполнении в отделе судебных приставов по Тамбовскому району находилось сводное исполнительное производство в отношении ООО «Сервис» о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию.

Данная управляющая компания не спешила рассчитываться за потребленную электроэнергию с поставщиком, накопив долг более 2 миллионов рублей. Ресурсоснабжающей организации пришлось обратиться в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. После рассмотрения материалов дел в Арбитражном суде Амурской области были вынесены решения о взыскании денег с недобросовестного контрагента. Исполнительные документы передали в службу судебных приставов.

В отношении организации-должника возбудили несколько исполнительных производств, позже объединенных в сводное производство. Представителю организации были вручены постановления о возбуждении, установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения решений суда. Однако в срок задолженность не была погашена. Тогда приставы наложили арест на кассу ООО «Сервис», а также составили акт описи и ареста квартиры, используемой организацией в качестве офиса. После таких мер задолженность была погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

В виду того, что долг не был погашен в установленный законом срок, организации-должнику также вынесли исполнительский сбор в размере более 140 тысяч рублей.