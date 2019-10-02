Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:55 1

Крупная собака долго гуляла по торговому центру Благовещенска (видео)

Крупная собака долго гуляла по торговому центру Благовещенска (видео)
Фото: кадр видео

Житель Благовещенска Леонид рассказал ИА «Амур.инфо» о необычном инциденте, произошедшем в одном из торговых центров города вечером 2 октября. Туда зашла крупная собака, и выпроводить ее удалось далеко не сразу.

«Собака забежала через главный вход и начала бегать [по территории торгового центра]. Бегала в течение, наверное, часа. Люди обходили ее стороной. Охранники не могли ничего сделать», – сообщил Леонид.

Мужчина отметил, что животное было, по-видимому, голодным. Пес забегал в магазины. Через некоторое время собаку все же удалось вывести из торгового центра. Хозяина установить не смогли. Ошейника на животном не было.

Просмотров всего: 924

#животные

распечатать


Происшествия

Амурчанин выдавал мясо косули за баранину

Общество

В Приамурье пытались провезти крупный рогатый скот без документов
Общество

В Благовещенске 150 семей с онкобольными пообщались с животными в клубе «Аллюр»
Общество

В Приамурье в самом разгаре миграция косули с севера на юг
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    32 минуты назад

    Это собака с коттеджа с пер Колхозный Мухина

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь