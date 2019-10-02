Крупная собака долго гуляла по торговому центру Благовещенска (видео)

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Житель Благовещенска Леонид рассказал ИА «Амур.инфо» о необычном инциденте, произошедшем в одном из торговых центров города вечером 2 октября. Туда зашла крупная собака, и выпроводить ее удалось далеко не сразу.

«Собака забежала через главный вход и начала бегать [по территории торгового центра]. Бегала в течение, наверное, часа. Люди обходили ее стороной. Охранники не могли ничего сделать», – сообщил Леонид.

Мужчина отметил, что животное было, по-видимому, голодным. Пес забегал в магазины. Через некоторое время собаку все же удалось вывести из торгового центра. Хозяина установить не смогли. Ошейника на животном не было.