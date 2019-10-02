Троих детей разыскивают в Амурской области
Появились новые обстоятельства, связанные с пропажей 14-летнего Игоря Плескова из поселка Ерофей Павлович. Выяснилось, что вместе с ним пропали еще два мальчика из того же населенного пункта.
Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница Ерофея Павловича Татьяна, пропал также ее сын Леонид Костюк. Предполагается, что Игорь Плесков , 13-летний Леонид и еще один мальчик, Павел Живолупов, вместе покинули Ерофей Павлович и направились в Благовещенск на грузовом поезде.
По словам Татьяны, сейчас поиски детей ведутся также в поселке Уруша Сковородинского района. «Видать, погулять хотели», – предполагает женщина.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. «Полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения разыскиваемых», – сообщили в ведомстве.
Связаться с мамами детей можно по телефонам: 8-924-149-98-04 (Татьяна), 8-924-348-38-40 (Ольга).
Леонид Костюк, фото instagram.com/kriminal.blg
Игорь Плесков
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