Бывшего главу Натальинского сельсовета признали виновным в растрате

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Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Натальинского сельсовета. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Как установлено следствием и судом, в мае 2017 года амурчанин был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.4 КоАП РФ (неразмещение информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества), а в январе 2018 года – по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

В обоих случаях амурчанин в нарушение норм законодательства, предусматривающих обязанность уплаты штрафа непосредственно лицом, привлеченным к административной ответственности, а также требований бюджетного законодательства, регулирующих данную сферу отношений, оплатил наложенные на него штрафы в суммах 40 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно за счет средств бюджета возглавляемого им муниципального образования. Тем самым Натальинскому сельсовету был причинен ущерб на указанные суммы, сообщает СУ СКР по Амурской области.

На предварительном следствии мужчина не признавал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Приговором Благовещенского городского суда от 1 октября бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.