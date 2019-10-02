Глава Свободного о возможном переносе кладбища: не стоит нагнетать обстановку

«Перский водозабор строится по принципу добычи подрусловых вод реки Пера. И есть санитарно-защитная зона, к которой не должно быть никаких объектов типа кладбищ, свалок, помоек, скотомогильников и так далее. Сельское кладбище находится от точки водозабора на достаточно большом расстоянии, но близко к реке на холме. И сейчас проводятся совещания в рамках Роспотребнадзора для того, чтобы ограничить санитарно-защитную зону водозабора. То, что водозабор существовал и город использовал эту воду в своих бытовых и питьевых целях десятки лет – это факт. Сегодня только есть проект на реконструкцию водозабора. Поэтому не стоит нагнетать обстановку преждевременно, потому что до конца вопрос не решен», – цитирует Константинова Gzt-sv.ru.

Он отметил, что сейчас правительство Амурской области взяло срок до 10 октября и совместно с управлением Роспотребнадзора по Амурской области отрабатывает вопрос об исключении из санитарно-защитной зоны данного кладбища, чтобы не проводить мероприятия по его переносу.