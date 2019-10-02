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сегодня, 18:11 2

Глава Свободного о возможном переносе кладбища: не стоит нагнетать обстановку

Глава Свободного о возможном переносе кладбища: не стоит нагнетать обстановку
Фото: gzt-sv.ru

Глава Свободного Владимир Константинов высказался по поводу возможного переноса кладбища села Усть-Пера Свободненского района из санитарной зоны Перского водозабора. Ранее сообщалось, что данное обстоятельство сильно встревожило жителей Амурской области.

«Перский водозабор строится по принципу добычи подрусловых вод реки Пера. И есть санитарно-защитная зона, к которой не должно быть никаких объектов типа кладбищ, свалок, помоек, скотомогильников и так далее. Сельское кладбище находится от точки водозабора на достаточно большом расстоянии, но близко к реке на холме. И сейчас проводятся совещания в рамках Роспотребнадзора для того, чтобы ограничить санитарно-защитную зону водозабора. То, что водозабор существовал и город использовал эту воду в своих бытовых и питьевых целях десятки лет – это факт. Сегодня только есть проект на реконструкцию водозабора. Поэтому не стоит нагнетать обстановку преждевременно, потому что до конца вопрос не решен», – цитирует Константинова Gzt-sv.ru.

Он отметил, что сейчас правительство Амурской области взяло срок до 10 октября и совместно с управлением Роспотребнадзора по Амурской области отрабатывает вопрос об исключении из санитарно-защитной зоны данного кладбища, чтобы не проводить мероприятия по его переносу.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    20 минут назад

    Напоминает ролик из камеди Клаб



    - Я хочу сразу всех успокоить и сказать, что всё в полном порядке. Мы всё контролируем, всё под контролем. Ничего нет. Всё есть. Ничего нет. Леса в полном порядке. Не надо никакой паники. Всё хорошо. Жители Сибирского округа и все россияне могут спать спокойно. Всё хорошо, – отметил Харламов-Шапакин.





  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    15 минут назад

    https://m.youtube.com/watch?v=5s3TgnK2TMM&feature=youtu.be

    #ComedyClub #ТНТ

    Марина Кравец, Гарик Харламов «Новости про лесные пожары»

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